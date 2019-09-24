السجن المؤبد لمختطف طائرة "مصر للطيران"

قضت ​محكمة​ جنايات ​الإسكندرية​ في مصر بمعاقبة المتهم باختطاف ​طائرة​ شركة "مصر للطيران" عام 2016 والتوجه بها إلى قبرص ب​السجن المؤبد​.

وطالب المدعي بالحق المدني "شركة مصر للطيران"، بتعويض مبدئي قدره 101 ألف جنيه، وذكرت الشركة أنها تعرضت لخسائر قدرها 88 ألفا و500 ​دولار​، كما طالبت بالاستعلام عن أرصدة المتهم في البنوك.

يذكر أنه قد تعرضت طائرة من طراز "​إيرباص​ 742" تابعة لشركة مصر للطيران للاختطاف أثناء رحلة محلية من ​مطار برج العرب​ في محافظة الإسكندرية إلى ​مطار القاهرة​، حيث أجبر الخاطف أفراد طاقم الطائرة على تغيير مسارها إلى قبرص، مهددا بحزام ناسف مزيف، إلا أن ​الشرطة القبرصية​ نجحت في تحرير كل الرهائن، وعددهم 81 راكبا، بالاضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 5 أفراد، وإلقاء القبض على الخاطف.

وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهم سيف الدين ​مصطفى محمد​ إمام للمحاكمة الجنائية، في الواقعة التي اشتهرت إعلاميا بـ "اختطاف ​طائرة مصر للطيران​"، لاتهامه بالاستيلاء بالتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وأفراد طاقمها تحقيقا لغرض إرهابي.

