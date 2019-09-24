بوتين: من المهم أن يتم استغلال إمكانات الصناعة النووية الروسية بشكل كامل

رحّب الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بالعاملين في المجال النووي الروسي، مشيراً إلى أن "إنشاء جيل جديد من الأسلحة القادرة على ضمان التوازن الاستراتيجي في ​العالم​ أصبح أحد نجاحات ​الصناعة​ النووية الروسية"، مؤكداً أنه "من المهم أن يتم استغلال إمكانات الصناعة النووية الروسية بشكل كامل لضمان قدرة البلاد الدفاعية وأمن الطاقة".

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