الرئيس الايراني شدد على تعزيز العلاقات مع طوكيو في شتى المجالات

أكد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ "تعزيز العلاقات مع ​اليابان​ في شتى المجالات"، معربا عن شكره لـ"جهود ​الحكومة اليابانية​ للحفاظ على ​الاتفاق النووي​ وتنفيذه بشكل تام"، مشيراً إلى "الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء الياباني الى ​طهران​"، مشدداً على "ضرورة تنفيذ الاتفاقات الحاصلة بأسرع ما يمكن".

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