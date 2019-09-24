الدفاع المصرية: سنتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد

أكّد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي أن "​القوات​ المسلحة مستمرة بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية ​الأمن​ القومي المصري على كافة الاتجاهات، وفتح آفاق جديدة للتعاون العسكري والشراكة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر والتحديات التي تموج بها المنطقة".

وشدد زكي، خلال لقاء الوزير بعدد من مقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، على أن "​القوات المسلحة​ تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لتأمين حدود ​الدولة​ والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها مؤكدا أن رجال القوات المسلحة أقسموا على الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابة بأرواحهم ودمائهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات".

