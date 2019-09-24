أكد نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف أن "روسيا تنتظر نتائج تحقيق موضوعي في قضية الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية قبل استخلاص أي استنتاجات وأنها في تواصل مع السعودية حول هذا الموضوع".
ولفت إلى أن "الاتصالات موجودة مع شركائنا وأصدقائنا السعوديين، وأعتقد أننا سنعتمد على نتائج تحقيق موضوعي"، مشيراً إلى أنه "أكدت قيادتنا على ضرورة إجراء تحقيق موضوعي ومحايد وجدي في هذه القضية".
كانت هذه تفاصيل خبر بوغدانوف: نتواصل مع السعودية حول هجوم "أرامكو" وسنعتمد على نتائج تحقيق موضوعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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