بوغدانوف: نتواصل مع السعودية حول هجوم "أرامكو" وسنعتمد على نتائج تحقيق موضوعي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص لرئيس ​روسيا​ إلى ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​، ​ميخائيل بوغدانوف​ أن "روسيا تنتظر نتائج تحقيق موضوعي في قضية الهجوم على شركة "​أرامكو​" ​السعودية​ قبل استخلاص أي استنتاجات وأنها في تواصل مع السعودية حول هذا الموضوع".

ولفت إلى أن "​الاتصالات​ موجودة مع شركائنا وأصدقائنا السعوديين، وأعتقد أننا سنعتمد على نتائج تحقيق موضوعي"، مشيراً إلى أنه "أكدت قيادتنا على ضرورة إجراء تحقيق موضوعي ومحايد وجدي في هذه القضية".