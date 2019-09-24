ترمب يتوعد بتشديد العقوبات على إيران









اسماء السيد - الأمم المتحدة: توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء بالمضي في "تشديد" العقوبات على إيران طالما أنّها لم تغيّر سلوكها في الشرق الأوسط.

وأعلن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنّ "العقوبات لن ترفع طالما أنّ إيران تحافظ على سلوكها التهديدي. سوف يتم تشديدها". وأضاف أنّ "من واجب كل الدول التحرك. ولا يمكن لأي حكومة مسؤولة دعم تعطش إيران للدماء".

اتفاق تجاري "رائع" مع بريطانيا

وأعرب ترمب عن أمله في توقيع اتفاق تجاري "رائع" مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأعلن"سنعمل من كثب مع رئيس الوزراء بوريس جونسون على اتفاق تجاري رائع".

وتابع ترمب "في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الاوروبي، نحن جاهزون للتوصل الى اتفاق استثنائي ستكون له فوائد ضخمة لبلدينا".

Advertisements

التجارة وهونغ كونغ

وحذّر ترمب الصين من أن زمن "التجاوزات" التجارية ولّى بينما دعاها لاحترام "أسلوب الحياة الديموقراطي" في هونغ كونغ.

وقال إنه "على مدى سنوات، تم التسامح مع هذه التجاوزات (في التجارة الدولية) وتجاهلها وحتى تشجيعها"، مضيفًا أن "هذا الزمن ولّى بالنسبة للأميركيين". ودعا بكين كذلك إلى "حماية الحريّات" في هونغ كونغ.

الوضع في فنزويلا

وأكد الرئيس الأميركي أن واشنطن تراقب الوضع في فنزويلا "من كثب".

وقال ترمب في كلمته "أقول للشعب الفنزويلي الذي يعيش هذا الكابوس، اعلموا أن أميركا موحدة وراءكم. للولايات المتحدة مساعدة انسانية كبيرة تقدمها وهي تراقب من كثب الوضع في فنزويلا. نترقب اليوم الذي يتم فيه ارساء الديموقراطية وتكون فنزويلا حرة".