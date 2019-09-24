شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: هناك حرب ضروس تخوضها الدولة المصرية ضد الإرهاب وأوكار التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن مصر بعد ثورة 30 يونيو تخطو خطوات واسعة نحو بناء الدولة العصرية الحديثة، وهذا ما يزعج كل المتآمرين ضد البلاد، ولذلك يجب أن يكون هناك وعى كامل لدى كل المصريين بأهمية هذه الأمور فى ظل حرب ضروس ضد البلاد من خلال السوشيال ميديا التى تندرج تحت حروب الجيل الرابع الذى تواجهه مصر بكل بسالة وشجاعة، وأمام هذه الظاهرة البشعة تنتشر الأكاذيب والافتراءات ومحاولة النيل من الدولة المصرية والوطن والمواطن، لكن المصريين لديهم فطنة ووعى شديد بكل هذه الأمور ما يجعل أى مخطط لهؤلاء المتآمرين يبوء الفشل الذريع.

وأضاف فى مقال نشره عبر صفحة الحزب الرسمية، أن هناك حرب ضروس تخوضها الدولة المصرية ضد الإرهاب وأوكار التطرف ومؤيديهم ومن على شاكلتهم، ومثلما هناك حرب من أجل التنمية وإعادة البناء والإصلاح، لافتا أن مصر تتعرض لحروب بشعة من أجل إسقاطها كما سقطت بلدان عربية شقيقة مجاورة، ولأن مصر عمود الخيمة العربية والإقليمية فإن المؤامرات والمخططات لا تهدأ حيالها، وأبرز الحروب الدائرة ضد مصر حالياً هي الحرب بالوكالة عن طريق استخدام خونة ينفذون التعليمات وتحركهم أجهزة دول معادية للبلاد، إضافة إلى الحرب الأخرى البشعة وهى حرب الجيل الرابع التى تعتمد على نشر الأكاذيب والشائعات وإشاعة الفتنة بين الناس والنيل من مؤسسات الدولة المختلفة وضرب الثقة بين الشعب والمؤسسة العسكرية والقيادة السياسية، وهذه الحرب القذرة تأخذ أشكالاً مختلفة على السوشيال ميديا، من أجل أن يقع الشعب أسيراً للشائعات والأكاذيب.