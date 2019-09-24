السيسى يلتقى رئيس وزراء باكستان بمقر الأمم المتحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، بمقر منظمة الامم المتحدة بنيويورك، مع رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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