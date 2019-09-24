فيديوجرافيك- حكاية إفلاس عملاق السفر البريطانية "توماس كوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أثار إفلاس شركة توماس كوك البريطانية عملاق السفر، صدمة كبيرة في أوساط القطاع السياحي خلال اليومين الماضيين.
وأدى إعلان إفلاس الشركة إلى ارتباك كبير في حركة السياح والطيران لعدد كبير من السياح الذي يقضون إجازاتهم حول العالم.
في هذا الفيديو جرافيك يقدم الخليج 365 شرحا سريعا لحكاية إفلاس الشركة العملاقة.
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