مسؤول أمريكي: اتهام إيران بالوقوف وراء هجوم أرامكو مدعوم استخباراتيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ)

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران "براين هوك"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم خطابًا قويًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث طالب المجتمع الدولي بضرورة التصدي لإيران، مؤكدًا أن تعزيز وجودنا العسكري في الخليج ساهم في ردع إيران.

وأضاف براين - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - : "أن الدول التي اتهمت إيران بالوقوف وراء الهجمات على منشآت نفطية سعودية استندت إلى معلومات استخبارية"، مؤكدًا أن الصواريخ التي استهدفت منشآت (أرامكو) جاءت من الشمال وليس من اليمن.

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وأشار إلى أن بلاده ستواصل سياسة العقوبات ضد طهران، وفي الوقت ذاته الرئيس ترامب سيبقي باب الحوار مفتوحًا مع إيران.

يشار إلى أن الرئيس ترامب قال - خلال كلمته أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك - : "إن النظام الإيراني وراء الحروب في سوريا واليمن ".. لافتا إلى أن له سجلًا حافلًا من الاعتداءات .

وأكد أن النظام الإيراني يرفض السلام، وأن إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.. مشددًا على أنه يتعين على المجتمع الدولي منع النظام الإيراني من الحصول على الأسلحة النووية التي بدد موارد بلاده بحثًا عنها.. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الشعب الإيراني يستحق نظامًا يحسن من أوضاعه ولا ينهب موارده.