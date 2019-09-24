جامعة أسوان تستعد لتنظيم أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تواصل جامعة أسوان استعداداتها، لتنظيم أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول، الذي يقام بمشاركة 21 دولة أفريقية وأكثر من 20 جامعة مصرية خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار إعلان الرئيس السيسي أسوان كعاصمة للشباب الأفريقي لهذا العام.

وصرح الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن أسبوع شباب الجامعات الأفريقية يهدف إلى تعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الجامعات الأفريقية والمصرية، وتشجيع الحوار الثقافي بين طلاب القارة السمراء، وإنشاء معلومات متحدة وقوية للقيادات الشبابية في أفريقيا، علاوة علي تبادل الثقافات بين الشباب.

وأضاف أن هذا الأسبوع سوف يضم العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية من أجل تحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم العالي بأفريقيا وتبادل الخبرات ونشر التعايش المشترك.

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وأضاف الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه تم تشكيل العديد من اللجان المتخصصة من أجل نجاح كافة الفاعليات والأنشطة التي سوف يشهدها أسبوع شباب الجامعات الأفريقية.

ومن جانبه أضاف الدكتور، عبد الرحمن عبد الباسط نائب رئيس اللجنة العليا والمنسق العام للأسبوع أن الدول الأفريقية المشاركة هي "تنزانيا، وتوجو وزامبيا وسيراليون وكوت ديفوار ومالي ومالاوي وليبريا ونيجيريا وأفريقيا الوسطي والسودان والصومال والسنغال والكاميرون والجابون والنيجر وأوغندا وتشاد وبنين وأنجولا وموزمبيق".

وأشار إلى أن الجامعات المصرية المشاركة في الأسبوع حتى الآن هي: "الأزهر والاسكندرية وعين شمس وأسيوط وطنطا وحلوان والمنوفية وقناة السويس وجنوب الوادي وكفر الشيخ وسوهاج وبورسعيد ودمنهور والسويس والعريش والوادي الجديد والنهضة وسيناء ودراية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".