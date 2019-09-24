وزير الطاقة الروسي: قادرون على زيادة إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا

أعلن وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك، أن روسيا لديها الإمكانيات لزيادة إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا بشكل سريع.
وقال نوفاك في تصريح أوردته وكالة أنباء"تاس" الروسية: " إنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الروسي 554-556 مليون طن، أي ما يعادل 11.08 مليون برميل يومياً، هذا العام، وذلك بعد إنتاج بلغ في 2018 نحو 555.84 مليون طن.
وأشار الوزير الروسي إلى أن السعودية لم تطلب من روسيا زيادة إنتاجها النفطي في أعقاب الهجمات على منشأتين نفطيتين في المملكة
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