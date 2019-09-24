داخلية غزة تطلق مبادرة لمكافحة المخدرات

أطلقت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مبادرة اجتماعية تتعلق بمكافحة المخدرات وتوعية الجمهور بالمخاطر التي تترتب على تعاطيها.
وفي مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، في مقر الهلال الأحمر، غرب مدينة غزة، تمالإعلان عن المبادرة التي حملت اسم "المبادرة المجتمعية للتوعية بمخاطر آفات المخدرات".
وقال مازن السقا المتحدث باسم الحملة: "المبادرة تأتي نظرا لما تمثله المخدرات من خطركبير على النسيج المجتمعي الداخلي، حيث تُهدد مستقبل الشباب وتضر بمتانة جبهتنا الداخلية".
وأضاف السقا قائلا: "لذا فإن توحيد الجهود من قبل الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، والفئات الشبابية، من خلال هذه المبادرة المجتمعية، أمر مهم، لتوعية الجيل بالمخاطر المحدقة به من جراء تعاطي المخدرات وترويجها".
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