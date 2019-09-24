أكدت روسيا أنها تنتظر نتائج تحقيق موضوعي في قضية الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية قبل استخلاص أي استنتاجات، مشيرة إلى أنها في تواصل مع السعودية حول هذا الموضوع.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وشمالإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في حديث لوكالة "إنترفاكس"، اليوم الثلاثاء: "الاتصالات موجودة مع شركائنا وأصدقائنا السعوديين، وأعتقد أننا سنعتمد على نتائج تحقيق موضوعي".
وتابع بوغدانوف: "لقد أكدت قيادتنا على ضرورة إجراء تحقيقموضوعي ومحايد وجدي في هذه القضية".
وتشهد منطقة الخليج موجة تصعيد جديد بعد أن تعرضت السعودية، يوم 14 سبتمبر، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: نتواصل مع السعودية حول هجوم "أرامكو".. وسنعتمد على نتائج تحقيق موضوعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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