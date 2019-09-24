ترامب: أمريكا تمتلك أقوى جيش في العالم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أقوى جيش في العالم .. قائلا :نأمل ألا نستخدم قوتنا ضد آخرين".
وأضاف ترامب - خلال كلمته أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك - : "إن النظام الإيراني وراء الحروب في سوريا واليمن ".. لافتا إلى أن له سجلا حافلا من الاعتداءات.
وأكد أن النظام الإيراني يرفض السلام وأن إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم..مشددا على أنه يتعين على المجتمع الدولي منع النظام الإيراني من
وتابع : "إن النظام الإيراني يعد واحدًا من أخطر التهديدات الأمنية التي تواجه دول العالم المحبة للسلام"..لافتا إلى أن النظام الإيراني قام بعمليات قتل وتدمير معروفة لنا جميعًا بحسب وصفه.
بهدف وقف امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية وصواريخ .. واصفًا الاتفاق النووي بالفظيع.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران
وقال ترامب : إن الاتفاق لا يعطي وقتًا كافيًا للتفتيش على منشآت مهمة في إيران كما أنه لا يغطي مسألة الصواريخ النووية..مشيرا إلى توقيع عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، لافتًا إلى أن النظام الايراني صعد من العنف نتيجة العقوبات..داعيًا كل الدول بأن تكون لديها مسئولية للرد على إيران.
ونوه بتوقيع أعلى مستوى من العقوبات ردًا على الهجمات على المنشآت النفطية في السعودية أبرزها على البنك المركزي الإيراني..قائلا : "على أي حكومة مسئولة ألا تدعم النهج الإيراني في سفك الدماء"..داعيا قادة إيران إلى تغيير نهجهم بعد 40 عامًا من المشاكل التي خلقوها.
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