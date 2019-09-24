الرئيس التونسي يمنح أوسمة لرياضيين تميزوا بأدائهم إقليميا ودوليا

منح الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، أوسمة لعدد من الرياضيين الذين تميزوا بأدائهم وإسهاماتهم في مختلف الاختصاصات الرياضية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن مراسم التوسيم أقيمت بقصر قرطاج، بحضور سنية بالشيخ وزيرة شؤون الشباب والرياضة، ومحرز بوصيان رئيس

Advertisements

اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وعدد من رؤساء الجامعات الرياضية والإعلاميين.



وقال الناصر: "إن توسيم الرياضيين اليوم يعد رسالة تشجيع ودعم لهم ومن خلالهم إلى كل الرياضيين؛ تقديرًا لجهودهم وعطائهم الغزير لصالح الرياضة التونسية"، مشيرًا إلى أهمية الرياضة في

تأسيس قيم البذل والتضحية ومغالبة النفس.



وأكد دور الرياضة في إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية القارية والدولية، معتبرًا أن الرياضة رافد من روافد خدمة البلاد، ومشيدًا بمجهودات الرياضيين المتألقين في تشريف تونس في الخارج.



وأعرب عن تقديره لكل الرياضيين والفنيين ومختلف العاملين في الحقل الرياضي والصحفيين الرياضيين؛ لدورهم في هذا المجال، وذلك في إطار تكامل الأدوار بين الجميع كل من موقعه.