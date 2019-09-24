منح الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، أوسمة لعدد من الرياضيين الذين تميزوا بأدائهم وإسهاماتهم في مختلف الاختصاصات الرياضية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن مراسم التوسيم أقيمت بقصر قرطاج، بحضور سنية بالشيخ وزيرة شؤون الشباب والرياضة، ومحرز بوصيان رئيس
تأسيس قيم البذل والتضحية ومغالبة النفس.
وقال الناصر: "إن توسيم الرياضيين اليوم يعد رسالة تشجيع ودعم لهم ومن خلالهم إلى كل الرياضيين؛ تقديرًا لجهودهم وعطائهم الغزير لصالح الرياضة التونسية"، مشيرًا إلى أهمية الرياضة في
وأكد دور الرياضة في إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية القارية والدولية، معتبرًا أن الرياضة رافد من روافد خدمة البلاد، ومشيدًا بمجهودات الرياضيين المتألقين في تشريف تونس في الخارج.
وأعرب عن تقديره لكل الرياضيين والفنيين ومختلف العاملين في الحقل الرياضي والصحفيين الرياضيين؛ لدورهم في هذا المجال، وذلك في إطار تكامل الأدوار بين الجميع كل من موقعه.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي يمنح أوسمة لرياضيين تميزوا بأدائهم إقليميا ودوليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.