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إيطاليا ستطلب من جوتيريس تعزيز التدخل الأممي بشأن المهاجرين بليبيا

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أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن بلاده ستطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ،تعزيز التدخل الأممي بشأن المهاجرين في ليبيا، فضلاً عن تعزيز حقوق الإنسان بمراكز الاحتجاز والاستثمار فيها.

 

وفيما يتعلق باتفاق الهجرة الذي تم التوصل إليه أمس في مالطا، لفت كونتي - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية

- قائلا "إننا في وضع حرب، لكن هناك سيطرة قعّالة على السواحل، ونبحث عن شتى الطرق لتعزيز خفر السواحل الليبي".


وأضاف أن "عمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم ستكون أكثر كفاءة، وفي غضون أربعة أسابيع سيتم تحديد ما إذا كان ينبغي تشغيل عمليات

الإعادة أم لا، وسترون أننا سنتمكن في الأسابيع القادمة من عمل شيء جديد".
وبالنسبة للمهاجرين الذين أعادهم خفر السواحل الليبي، والذين ينتهي بهم المطاف في مراكز الإيواء، قال رئيس مجلس الوزراء "أدرك أن كثيرين منهم في ظروف صعبة في مراكز الاحتجاز في ليبيا، ويجب أن نتدخل بهذا الشأن.. سأطلب من جوتيريش تعزيز التدخل الأممي، لكي تكون مراكز الحماية الدولية هذه أفضل دائما، والتعامل فيها لائق مع الجميع".
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