ترامب يتوعد إيران بمزيد من العقوبات إذا لم تغير موقفها

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالمضي في "تشديد" العقوبات على إيران طالما أنّها لم تغيّر سلوكها في الشرق الأوسط.

وأعلن ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنّ "العقوبات لن ترفع طالما أنّ إيران تحافظ على سلوكها التهديدي. سوف يتم تشديدها".

وأضاف أنّ "من واجب كل الدول التحرك. ولا يمكن لأي حكومة مسؤولة دعم تعطش إيران للدماء".

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وألقى الرئيس الأميركي باللوم بشكل مباشر على إيران فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية سعودية.

وندد ترامب بـ"أربعة عقود من الإخفاق" في إيران.

ودعا الرئيس الأميركي السلطات الإيرانية إلى أن "يضعوا الشعب الإيراني أولا".