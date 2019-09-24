السعودية: على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوضع حد لتصرفات إيران العدوانية

أكد مجلس الوزراء السعوي، أن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة.

وأضاف البيان، أن "الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص، وتم استخدام أسلحة إيرانية فيه يعد تهديداَ للسلم والأمن الدوليين، وعدواناً غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة المجتمع الدولي".

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وقال وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية من المملكة، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة أرامكو لتجاوز آثار العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص.