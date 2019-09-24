كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يطالب إيران بخطوات جادة لنزع فتيل التوتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الإيراني حسن روحاني، باتخاذ خطوات لنزع فتيل الأزمة في المنطقة، وذلك خلال لقاء جمعهما، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وعبر ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن أمله في إحراز تقدم بشأن إيران في الساعات المقبلة بعدما أجرى محادثات مباشرة وصريحة مع نظيره الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة. وعبر ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن أمله في إحراز تقدم بشأن إيران في الساعات المقبلة بعدما أجرى محادثات مباشرة وصريحة مع نظيره الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة.

قال ماكرون، للصحفيين دون الخوض في التفاصيل بحسب وكالة "رويترز"، "علينا العودة إلى طاولة المفاوضات لنجري مباحثات صريحة وملحة بشأن أنشطة إيران النووية والإقليمية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، لكن علينا أيضا تبني نهج أكبر بشأن العقوبات".

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وأضاف "آمل أن نتمكن من إحراز تقدم في الساعات المقبلة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته، وردت إيران على ذلك بإعلانها مؤخرا أنها لن تلتزم بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015.

وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات، اتخذت إيران ثلاث خطوات في طريق تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 سبتمبر الجاري، عندما رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.