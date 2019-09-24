ترامب يهاجم إيران ويتعهد بتشديد العقوبات ضدها

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران بأنها تمثل أحد أكبر التهديدات للعالم، متعهدا بتشديد العقوبات ضد البلاد حتى تغير تصرفاتها.

حيث قال ترامب، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع دول أخرى، لكنها ستدافع عن مصالحها، مؤكدا في الوقت نفسه على قوة موقف بلاده تجاه إيران.

وفي رده على أسئلة الصحفيين أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث انطلقت أعمال الجمعية العامة في دروتها 74، أضاف ترامب: "نحن في موقف قوي جدا تجاه إيران".

وتأتي تصريحات ترامب على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد الهجوم على منشآت نفطية سعودية مؤخرا بأسلحة إيرانية، فضلا عن تدخلات طهران المستمرة في شؤون المنطقة.

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