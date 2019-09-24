مؤلم.. انتحار أربعيني بطريقة مأساوية بعد طرده من العمل ضواحي تازة

أقدم شاب في الأربعينات من عمره، ليلة أمس الاثنين، على وضع حد لحياته شنقا، بواسطة حبل ربطه في غصن شجرة في دوار واد خربة ضواحي تازة.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك، الذي كان يعمل قيد حياته سائق سيارة إسعاف، طرد، قبل أشهر من الآن، من عمله، ما أدخله في اضطراب نفسي، بعدما وجد نفسه عاطلا عن العمل من جديد.

وأكد المصدر ذاته أن بعض سكان الدوار عثروا على جثة الهالك معلقة في غصن شجرة بالقرب من منزله، فتم إخبار السلطات بالواقعة.

وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة في تازة، لإخضاعها للتشريح الطبي لفائدة التحقيق، الذي فتحته مصالح للدرك الملكي، لمعرفة ظروف، وأسباب انتحار الشاب.