بدعوة من الملك محمد السادس…أردوغان يستعد لزيارة قريبة للمغرب

كشف وزير الخارجية التركي، على زيارة قريبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمغرب.

وقال الوزير التركي مولود جاويش اوغلو، في تصريح للقناة الثانية مساء أمس الإثنين، على هامش لقائه بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن أردوغان توصل بدعوة من الملك محمد السادس لزيارة المغرب، مشيرا إلى أنه سيزور المغرب في وقت قريب لترتيب زيارة الرئيس.

وكان لقاء قد جمع أمس الإثنين، بوريطة مع نظيره التركي، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي اكتفت الخارجية المغربية بالقول إن اللقاء انصب على أشكال التعاون المشكل بين البلدين، وسبل تطويرها، دون الإشارة لزيارة أردوغان0

يشار إلى أن أردوغان سبق له أن زار المغرب سنة 2013، في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران، وهي الزيارة التي كانت الباطرونا بقيادة مريم بنصالح آنذاك قد قاطعتها.

وتأتي الزيارة المرتقبة لأردوغان، بعد أشهر من فرض المغرب لضرائب على المنسوجات التركية، بعدما كانت معفية منها، وهو ما أغضب الأتراك، وفجر غضب التجار المغاربة الذين اعتمدوا على المنسوجات التركية لتطوير مشاريعهم التجارية.