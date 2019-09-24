محزن.. وفاة امرأة عندما كانت تتجول داخل سوق أسبوعي

لفظت امرأة، في الستينات من عمرها، أنفاسها الأخيرة، مساء أمس الاثنين، وسط السوق الأسبوعي لمدينة قلعة السراغنة.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالكة، التي تبلغ من العمر 62 سنة، سقطت بشكل مفاجئ، عندما كانت تعمل على اقتناء حاجياتها، قبل أن تسقط على الأرض جثة هامدة، وتلقى مصرعها بعين المكان.

ويرجح المصدر ذاته أن الهالكة كانت تعاني قيد حياتها ضغطا دمويا، قد يكون السبب المباشر في وفاتها، في حين عرف مكان الحادث استنفارا لمختلف السلطات المحلية.

الحادث استدعى حضور عناصر الوقاية المدنية لنقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، قبل خضوعها لتشريح طبي وفق تعليمات الوكيل العام للملك في مراكش.