فيديو: عبد الله أيت الشريف
اعتبر رضوان جيد، الحكم الدولي المغربي، وواحد من أبرز الحكام في البطولة الاحترافية وفي الساحة الإفريقية، بأن إدخال تقنية الفيديو، المعروفة بـ”الفار” للملاعب المغربية، هذا الموسم، سيخفف من حدة الجدل في الملاعب المغربية، اتجاه صافرة التحكيم، وسيساهم في تطوير الحكم المغربي.
وقال جيد، في تصريح لـ”اليوم24″، خلال الدورة التكوينية التي خضعوا لها، تحت إشراف خبراء دوليين والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بأن ” الفار سيمكن الحكم المغربي من تقليص الهفوات، خاصة المؤثرة منها، كما أنها ستفتح آفاق للحكم المغربي، من أجل المشاركة في التظاهرات العالمية”.
وأكد المتحدث ذاته، بأن ” المغرب يملك جميع المقومات من أجل النجاح، خاصة وأن الشركة التي تعاقدت معها الجامعة تعتبر من الأكبر في العالم، بالإضافة إلى تطور الملاعب المغربية، ناهيك عن تواجد العنصر البشري المؤهل”.
إليكم التصريح الكامل لرضوان جيد:
كانت هذه تفاصيل خبر رضوان جيد لـ”اليوم24″: الـ”فار” سينجح في المغرب والتقنية ستقلص هفوات الحكام المغاربة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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