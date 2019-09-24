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وصل النجم المغربي، سعد لمجرد، قبل يومين إلى الديار الفرنسية، عائدا من زيارته إلى المغرب، عكس ما تم الترويج له في تقارير إعلامية، تحدثت عن عودته إلى فرنسا، قبل أسبوعين، وقيامه بزيارة ثانية للمغرب في الوقت الحالي.
وأكد مدير أعمال سعد لمجرد، رضوان بوزيد، لـ”اليوم24″، أن الصورة، التي نشرها لمجرد، وأرفقها بتعليق “وصلنا على خير الحمد لله” قصد من خلالها أنه عاد إلى فرنسا، غير أن تقارير إعلامية تحدثت عن زيارة ثانية للمغرب، وهو أمر غير صحيح.
وتأتي شائعات عودة لمجرد إلى المغرب، بعدما كان خبر نهاية زيارته لبلده قد انتشر، قبل أسبوعين، تزامنا مع انقطاعه عن مواقع التواصل، لكن يرجح أنه كان منشغلا بالتحضير لعمل جديد من مدينة مراكش، التي التقط فيها آخر صوره، التي نشرها.
وأطلق لمجرد أثناء وجوده في المغرب، أغنية جديدة بعنوان ” يخليك ليلي”، حصدت في حدود 5 أيام أكثر من 16 مليون مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير إعلامية تحدثت عن زيارة جديدة للمجرد إلى المغرب.. مدير أعماله يوضح! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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