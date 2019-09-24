4800 باحث عن الشغل بالبوابة الوطنية للتشغيل العمومي خلال 3 أشهر

قالت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في بلاغ توصل به الموقع صباح اليوم الثلاثاء، إنه في إطار تعزيز التحول الرقمي للإدارة المغربية وتسهيل وتسريع عملية الترشيح لمباريات التوظيف الخاصة بمصالح الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، تم إطلاق خدمة الترشيح الإلكتروني للمباريات منذ 11 يوليوز الماضي.

وتمكن هذه الخدمة، يضيف البلاغ، التي تقدمها البوابة الوطنية للتشغيل العمومي المترشح من تقديم ترشيحه للوظائف العمومية إلكترونيا، مشيرا إلى أنها لاقت تفاعلا إيجابيا من طرف الباحثين عن الشغل، حيث وصل عدد المترشحين الذين قاموا بإنشاء حساب على بوابة التشغيل العمومي إلى حدود متم شهر شتنبر 2019 إلى 4800.

وتوفر هذه الخدمة بحسب الوزارة عدة مزايا، حيث تسهل عملية الترشيح للوظائف العمومية من خلال التدبير اللامادي لملف الترشيح، وحفظ وتخزين معلومات المترشح واللجوء إليها في أي لحظة، وإخبار المترشحين بمستجدات المباريات في حينها، وكذا إشعار الباحثين عن الشغل بالمباريات أو المنصب المراد الترشح له.

وتحدثت الوزارة عن مساهمة الخدمة في رفع معاناة التنقل عن الراغبين في ولوج أسلاك الوظيفة العمومية، الذين يمكنهم بفضل خدمة الترشيح الالكتروني ايداع ملفاتهم من أي نقطة في تراب المملكة دون التنقل إلى الرباط.

كما تساعد الخدمة الإدارات على تخطيط الموارد البشرية وتوقع الحاجيات من الكفاءات، وتبسيط وتوحيد المساطر والنماذج المتعلقة بالتوظيف، واختصار الوقت اللازم في تدبير ملفات الترشيح، وتقليص هامش الأخطاء أثناء إدخال وتحيين المعلومات.