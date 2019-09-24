جثة سبعيني تستنفر السلطات في وزان..عثر عليه ميتا وسط منزله

تم العثور، أمس الاثنين، على جثة سبعيني، وسط منزله في دوار “بعلون”، في جماعة “أسجن” إقليم وزان.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك توفي قرابة يومين، ما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة من منزله، ما دفع جيرانه إلى التدخل.

وأفادت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى عين مكان، رفقة رجال الوقاية المدنية والسلطة المحلية، حيث عاينوا جثة الهالك، فلم يجدوا عليها أي علامات، تؤكد تعرضه لأي اعتداء.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المركز الصحي الجماعي لحفظ الصحة في وزان إلى حين القيام بالإجراءات اللازمة، قصد التشريح، ومعرفة أسباب الوفاة.