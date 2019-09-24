كلية "وصول للتسويق الرقمي" تنهي مؤتمرها الأول في حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت كليّة "وصول للتسويق الرقمي في المجتمع العربي"، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا شارك فيه المئات من المسوقين الرقميين وأصحاب المصالح والمبادرين العرب، في مدينة حيفا، وهو أول مؤتمر للكلية.

وافتتح المؤتمر المؤسس الشريك لكلية "وصول"، وليد خميس، وحيث شدّد على أهمية هذا المؤتمر كمنصّة لآخر التجديدات والمعلومات في مجال التسويق الرقميّ وكمساحة للتشبيك بين المسوّقين والشركات.

وقالت الكلية في بيان إن "المداخلة الأولى في المؤتمر كانت لجريس برهم، من شركة 'جوجل'، الذي تمحوّر حول التسويق من خلال المساعدة الرقميّة التي توفرّها 'جوجل'، القادرة على فهم غايات ونوايا الزبائن، وقدّم مجموعة نصائح لبناء تجربة مستخدم وحضور أفضل للشركات المحليّة".

وأدار فراس نعامنة الجلسة الأولى للمؤتمر، وقد تحدثّت جانيت صليبا، عن المجموعات والمجتمعات الرقميّة، رنا عسلي، عن أهمية التجربة الإنسانيّة التي يمرّ فيها الزبون في عصر التسويق الرقميّ، كما تحدّث أديب عوض عن العلامة التجاريّة كقصّة وقدرتها على تعزيز حضور الشركة وهويتها في وعي الزبائن والوصول إليهم من خلال منصّات التسويق الرقميّ.

ثمّ قدّم الباحث الأكاديمي وطالب الدكتوراه جاد قعدان، مداخلة تحدّث فيها عن توظيف أدوات من اللسانيات الإدراكيّة في عالم التسويق. بعد ذلك، قدّمت آنا ليبنيك ليفي، من شركة "هواوي"، من خلال مداخلتها نصائح عديدة للمسوّقين حول كيفيّة استخدام الأدوات الرقميّة لبناء الهوية التجاريّة للشركات.

في الجلسة الثانية، التي كانت تحت عنوان "التجارة الرقمية والمجتمع العربي"، والتي أدارتها دنيا مخلوف، تحدّث رضا عازم حول أهمية وضع الخطط المرنة وملاءمة المنصات للمنتجات، كما تحدّث تامر عن موقع "بكبسة" كتلبية لحاجة ماسة للمجتمع العربيّ ولمصالحه التجاريّة، كما تحدّثت حنان مصالحة عن تجربتها بإقامة متجرها الخاص للإكسسوارات على منصة "إتسي".

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وقدّم مدير وكالة التشغيل "تلانتيم"، فادي العبرة، التطوّرات في سوق العمل ومستقبله في مجالات التسويق الرقمي والديجتال. وتلاه أساف ساغي، مدير العمليات التجارية في "سنابتشات"، مقدّمًا معطيات مثيرة حول استخدام "سنابتشات" عالميًا ومحليًا خصوصًا في أوساط الجيل الشاب واستعرض إمكانيات لتقديم محتوى تسويقيّ من خلال هذه المنصة، وقدّم أمثلة من العالم العربيّ.

وقدّم الفنان نضال بدارنة مقطعًا فنيًا كوميديًا.

وتحدّثت مندوبة شركة "فيسبوك" دانا ليك، مديرة حلول الزبائن، مدير حلول الزبائن في شركة "فيسبوك"، مداخلة حول منصة "إنستغرام" والإمكانيات المثلى لاستعمالها لتسويق المصالح التجاريّة وأهمية ملاءمة المحتوى والجانب البصريّ لهذه المنصّة.

أما الجلسة الثالثة والأخيرة، التي أدارها الإعلامي مصطفى قبلاوي، فكانت تحت عنوان "التسويق بواسطة المؤثرين والإنستغرام" وشارك بها كل من مديرة حملات تسويق رقمي، سوسن شاذلي، وخبيرة تجميل وناشطة اجتماعية مؤثّرة عبر شبكات التواصل الاجتماعيّ هبة شحادة، والمصور والمهندس المعماري المؤثر من خلال صفحته على "إنستغرام"، رامي حاج، ومتخصصة في مجال الوالدية والعائلة والجنسانية ومؤثرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، رباب قربي، ومدرّب يوجا ومؤثر في مجال الصحة واليوجا، إدي ضو، وشدّد المشاركين على أهمية ملاءمة المحتوى للمنصات وتغيّرها، وأهمية التفاعل مع الناس ليس على المنصات الرقميّة فقط.

يُذكر أنّ المؤتمر تم برعاية بنك "مركنتيل"، ومطبعة "الجليل"، وموقع "بكبسة"، و"ماي بايبي وان".

وتأسست "وصول – أكاديمية الديجتال" في نهاية العام 2018 في البلد التحتى في مدينة حيفا، وهي كليّة متخصّصة في مجال التسويق الرقمي، أقيمت من أجل إتاحة تأهيل احترافيّ باللّغة العربيّة في المهن والمعرفة الديجيتاليّة، بتوجّه عمليّ ودائم التحديث بالمستجدات والتطورات التقنيّة والمهنيّة، وملائم ثقافيًا واجتماعيًا للمجتمع العربيّ. وتقدم وصول عدد من الدورات منها دورات تسويق رقمي، بناء مواقع، تصميم، تجارة إلكترونية على منصات "إيباي" و"أمازون".