العثور على لوحة فنية نادرة بمطبخ عجوز فرنسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال متخصص في اللوحات الفنية، يعمل في معرض توركين في باريس، إنه عُثر على عمل فني نادر يرجع لفنان القرن الثالث عشر الإيطالي تشيمابو، في مطبخ سيّدة فرنسية عجوز.

وأشار ستيفان بينتا، إلى أنه من المتوقع أن يُباع العمل بملايين اليوروهات في مزاد قادم.

وذكر أن أحد العاملين في دار مزادات وجد اللوحة أثناء تفقد منزل السيدة في كومبيين واقترح أن يجلب خبراء لتقييمها.

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(أ ب)

واللوحة بعنوان "السخرية من المسيح" وأبعادها نحو 24 في 20 سنتيمترا.

ويقول خبراء الفن إنها على الأرجح جزء من لوحة أكبر رسمها تشيمابو حوالي العام 1280. وتعرض لوحتان أخريان في مجموعة فريك في نيويورك والمتحف الوطني في لندن.

وتعرض اللوحة المكتشفة للبيع في مزاد بدار أكتيون يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر شمالي باريس.