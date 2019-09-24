19 قتيلاً على الأقل في زلزال ضرب باكستان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدت هزة أرضية بقوة 5.8 درجات إلى مقتل 19 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 300 آخرين في شرق باكستان، اليوم الثلاثاء، بحسب حصيلة أعلنتها الشرطة الباكستانية.
وقال مساعد رئيس المحققين في مدينة ميربور في كشمير الباكستانية، ساردار غولفاراز، إنّ "19 شخصًا قتلوا على الأقل وأكثر من 300 أصيبوا".
وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "جيو نيوز" المحلية، أن الزلزال ضرب مناطق في أقاليم أزاد كشمير وبنجاب وخيبر بختنخوا.
وأضاف أنه تسبب بمصرع 5 وإصابة أكثر من 100 في منطقة ميربور وسقوط ضحايا آخرين في مناطق أخرى بإقليم أزاد كشمير.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال بلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر، ووقع بعمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى بُعد كيلومتر واحد جنوب شرقي منطقة ميربور.
وشعر بالزلزال، سكان العاصمة إسلام آباد، ومدن روالبندي، وموري، وخيبر، وكوهيستان وغيرها، فضلًا عن بعض المناطق الهندية.
وأظهرت صورة ملتقطة نشرتها قناة "جيو نيوز"، حدوث تشققات كبيرة في أراض ابتلعت بعض السيارات نتيجة الزلزال.
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