وقفة في الناصرة احتجاجا على العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك أهالي من الناصرة والمنطقة، اليوم الإثنين، في وقفة احتجاجية نظمت في ساحة العين في مدينة الناصرة، احتجاجا على جرائم القتل التي راح ضحيتها 68 مواطنا عربيا منذ بداية العام الجاري.

وحمل المشاركون لافتات منددة بظاهرة العنف، وتفشي السلاح غير القانوني في البلدات العربية، كما عبروا عن رفضهم للتستر على القتلة وعصابات الجريمة.

فيما وصف المشاركون إهمال الشرطة وتقاعسها عن أداء واجبها في هذا الإطار، بـ"المشاركة بالقتل وبمساندة الجريمة".

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وأعرب رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، عن استيائه من المشاركة الهزيلة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها لجنة احتجاجا على ظاهرة العنف والجريمة في الناصرة والمجتمع العربي.

وقال بركة في حديثه لموقع "عرب ٤٨"، خلال مشاركته في التظاهرة: "لا أدري كيف نخرج الناس من بيوتها؟! إذا كان العدد 68 قتيلا لا يخرج الناس إلى الشوارع فما الذي سيحرّكها؟!"

ونظمت المظاهرة تحت شعار "شعبنا يستحق الحياة"، وذلك على خلفية جريمة القتل التي وقعت فجر أمس بالمدينة وراح ضحيتها المرحوم عنان لوابنة البالغ من العمر (44 عاما)، وسقوط 6 ضحايا من المجتمع العربي في جرائم قتل خلال الأيام الأربعة الماضية.