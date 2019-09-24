شكرا لقرائتكم خبر عن روحاني: نجاح المبادرة الفرنسية مرهون بوقف العقوبات الأمريكية والان مع التفاصيل

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن نجاح جهود الرئيس إيمانويل ماكرون والمبادرة الفرنسية مرهون بوقف العقوبات الأمريكية.

وأضاف روحاني، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أيلول 24، 2019، أن استمرار العقوبات الأمريكية هو بمثابة فرض التفاوض بشروط ووقف العقوبات خطوة لا غنى عنها.

وكان ترمب أكد، اليوم، أن العقوبات على #إيران لن ترفع وسيتم تشديدها ما دامت تواصل سلوكها الذي ينطوي على تهديدات.

قال الرئيس الأمريكي دونلد ترمب، إن النظام الإيراني سعى إلى تعزيز عنفه للهروب من العقوبات وهاجم أخيرا مرافق حيوية في السعودية.

وأضاف، أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أيلول 24، 2019: علينا أن نمنع #إيران من الحصول على سلاح نووي لذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي.

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وأكد أن النظام القمعي في إيران يرفض السلام وهي من أوائل الدول الداعمة للإرهاب.

ولفت إلى أنه طالما استمر نهج النظام الإيراني كما هو فستتواصل العقوبات على إيران.

وتابع: قادة إيران العام الماضي اعتبروا إسرائيل سرطانا يجب إزالته والقضاء عليه.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه وبعد 4 عقود من الفشل حان الوقت لقادة إيران أن يغيروا نهجهم.