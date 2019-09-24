شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: نمتلك أكبر قوة في العالم وآمل أن لا أضطر لاستخدامها والان مع التفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونلد ترمب، إن العالم يشهد انقساما بين من يتعطش للسيطرة وبين الأمم التي تريد سيادتها.

وأضاف ترمب، في كلمة له أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أيلول 24، 2019: الولايات المتحدة هي أكبر قوة عسكرية في العالم وآمل ألا اضطر لاستخدام هذه القوة.

وأردف: نحن نستغل مخزوناتنا من الطاقة وأصبحنا أول منتج للغاز الطبيعي في العالم.

وتابع: أرى كوكبا عظيما وإذا أرادت الشعوب الحصول على ديمقراطيتها فعليها أن تعتز بتاريخها وتراثها.

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ويوم أمس أكد الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا على ضرورة إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران.

وقال ترمب إن الاتفاق النووي الذي وقع في عهد سلفه أوباما سيء للغاية.

وتوترت العلاقات مع إيران بعد الهجوم الذي استهدف معملين لأرامكو في المملكة العربية السعودية السبت قبل الماضي.