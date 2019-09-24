شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب: على العالم الحر التمسك بقيم الحرية التي يعتنقها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 5:29 مساءً, 24 سبتمبر 2019 م المناطق _ وكالات بدأت ، أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك فى مقر المنظمة بمدينة نيويورك الأمريكية، وألقى أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة كلمة فى البداية. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العالم يشهد انقساما بين من يتعطش للسيطرة وبين الأمم التي تريد سيادتها. ومن المقرر أن تلقى البرازيل الكلمة الأولى للدول الأعضاء وذلك عند الساعة 9 صباحا بتوقيت نيويورك الثالثة بتوقيت القاهرة.

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