4,600 مشجعة إيرانية تحضر مباراة إيران وكمبوديا بتصفيات المونديال

وقال وزير الرياضية والشباب في إيران، مسعود سلطانيفار إن "كافة الترتيبات اللازمة قم اتخذت من أجل حضور المشجعات للمباراة التي تقام ضمن المجموعة الثالثة في التصفيات"، موضحاً أن "الموافقة على حضور السيدات للمباريات قد اتخذت مبدئياً في المباريات الدولية".وأوضح سلطانيفار أن "القرار اتخذ بعد التشاور مع الهيئات الدينية وأعضاء البرلمان"، مضيفاً أنه "سيتم تخصيص شرطة إضافية لضمان سلامة المشجعات".

من جهته قال غلام حسين زمان أبادي المستشار الثقافي في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إن "التذاكر سوف تكون متاحة للسيدات من أجل الشراء".

واوضح أن "كل النساء في إيران يمكن أن يشترين التذاكر لحضور المباراة، ولن يقتصر الأمر على مجموعة مختارة من السيدات".



وقد تم إعداد مداخل خاصة ومنفصلة، إلى جانب بقية المرافق اللازمة من أجل حضور المشجعات في ستاد آزادي.

وكانت المشجعات في إيران حضرن مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2018 بين بيرسيبوليس الإيراني وكاشيما انتليرز الياباني في شهر تشرين الثاني الماضي.

ويتوافق السماح للمرأة بحضور المباريات في إيران مع موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث قال جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الاتحاد حصل على ضمانات من السلطات في إيران لتمكين النساء من حضور مباراة التصفيات الآسيوية الشهر المقبل.

