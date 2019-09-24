رسمياً.. العنكوشي رئيساً لنادي الديوانية الرياضي

رياضة 2019-09-24 | 18:04 559 مشاهدة انتخبت الهيئة الادارية لنادي الديوانية الرياضي، حسين العنكوشي رئيساً للنادي خلال الانتخابات التكميلية للنادي اليوم الثلاثاء. وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن "الانتخابات التكميلية لنادي الديوانية الرياضي، اجريت اليوم وتم انتخاب حسين العنكوشي رئيساً للنادي". وكانت ادارة الديوانية، قد وافقت على استقالة سعد الخزعلي من رئاسة النادي وتكليف مازن فرحان الخُزاعي لإدارة شؤون النادي مؤقتاً خلال الفترة الماضية.



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