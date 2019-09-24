'الانيق' يسدد 50% من مبالغ عقود اللاعبين المشتكين لدى الاتحاد الآسيوي

2019-09-24 | 17:51
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نجح نادي الطلبة، في تسديد 50% من مبالغ عقود اللاعبين المشتكين لدى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.
وذكر موقع وزارة الشباب والرياضة، أن "وزير الشباب والرياضة احمد رياض، يستقبل مستشار وزير التعليم العالي وإدارة نادي الطلبة لتسليم 50% من مبالغ عقود اللاعبين المشتكين لدى الإتحاد الآسيوي لكرة القدم".
وتم تسليم المبلغ لوزارة الشباب باعتبارها الجهة الضامنة للاعبين لدى الاتحاد الاسيوي.
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