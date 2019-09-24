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'الانيق' يسدد 50% من مبالغ عقود اللاعبين المشتكين لدى الاتحاد الآسيوي

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2019-09-24 | 17:51

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نجح نادي الطلبة، في تسديد 50% من مبالغ عقود اللاعبين المشتكين لدى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.
وتقدم عدد من اللاعبين السابقين في "الانيق" بشكوى لدى الاتحاد الاسيوي، بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية، الامر الذي مازال يهدد مصير الفريق في دوري الكرة الممتاز.

وذكر موقع وزارة الشباب والرياضة، أن "وزير الشباب والرياضة احمد رياض، يستقبل مستشار وزير التعليم العالي وإدارة نادي الطلبة لتسليم 50% من مبالغ عقود اللاعبين المشتكين لدى الإتحاد الآسيوي لكرة القدم".


وتم تسليم المبلغ لوزارة الشباب باعتبارها الجهة الضامنة للاعبين لدى الاتحاد الاسيوي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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