'الانيق' يسدد 50% من مبالغ عقود اللاعبين المشتكين لدى الاتحاد الآسيوي

وتقدم عدد من اللاعبين السابقين في "الانيق" بشكوى لدى الاتحاد الاسيوي، بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية، الامر الذي مازال يهدد مصير الفريق في دوري الكرة الممتاز.

وذكر موقع وزارة الشباب والرياضة، أن "وزير الشباب والرياضة احمد رياض، يستقبل مستشار وزير التعليم العالي وإدارة نادي الطلبة لتسليم 50% من مبالغ عقود اللاعبين المشتكين لدى الإتحاد الآسيوي لكرة القدم".



وتم تسليم المبلغ لوزارة الشباب باعتبارها الجهة الضامنة للاعبين لدى الاتحاد الاسيوي.