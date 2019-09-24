مطار بغداد يصدر بياناً بشأن الطفلة 'بتول'

وذكرت الإدارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "أنها تود أن توضح للرأي العام بأنها تتابع بشكل متواصل طبيعة الأعمال والخدمات التي تقدمها شركات الطيران العاملة في المطار وفقا للمعايير والالتزامات الدولية المعمول بها في كافة المطارات".وأكدت على" سير عملها وفقاً لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران ICAO ، وكما تلتزم تلك الشركات بمعايير قياسية فيما يخص كمية الاوكسجين الذي يوضع داخل كل طائرة للحالات المرضية والطبية لبعض المسافرين والتي لم تحدد بكميات وانما تحدد بحسب الطبيب المختص للمريض والشركة المعنية حسب تأكيدات قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي".

وأشارت الإدارة، إلى أن "ما حدث للطفلة المريضة بتول اثناء اجراءات السفر تتحمله الشركة التي من المفروض أن تبين إجراءتها فيما يخص المرضى وطبيعة سفرهم".



وتقدمت إدارة مطار بغداد الدولي "بأحر التعازي والمواساة إلى ذوي الطفلة بتول التي وافتها المنية بسبب عدم السماح لها بالصعود على متن احدى شركات الطيران لغرض تلقي العلاج".