محمد صلاح يرد على ازمة حذف اسم مصر من حسابه بـ'تويتر'

وانتشرت صور لحساب النجم المصري خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتداولها الرواد تثبت بأن صلاح قام بحذف اسم أنه لاعبًا لمنتخب مصر من ملف التعريف بتويتر، واكتفى بأنه لاعب لليفربول.وكان محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم ضمن 10 لاعبين، ولم يتواجد ضمن القائمة النهائية للثلاثي والتي ضمت ميسي وفان دايك ورونالدو.

وبعد الكشف عن الأصوات من خلال موقع الاتحاد الدولي، تأكد بأن صوت مدرب المنتخب السابق خافيير أجيري وقائده أحمد المحمدي تم حجبهم بسبب التأخير في وصول الفاكس.

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بالإضافة إلى ذلك، فأن الصوت الإعلامي المصري الوحيد في الجائزة، لم يصوت لمحمد صلاح في المرتبة الأولى مفضلًا عليه ساديو ماني في المقدمة ثم كريستيانو رونالدو واختار مهاجم ليفربول في المركز الثالث.



محمد صلاح رد عبر حسابه الشخصي بتغريده تحمل صورته بقميص علم مصر وكتب: " مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".

النجم المصري من المفترض أن ينضم لمعسكر تشرين الاول المقبل تحت قيادة المدرب الجديد للفراعنة حسام البدري.