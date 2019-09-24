اتحاد بناء الاجسام يعلن اسماء المتأهلين لبطولتي العالم في اسبانيا والصين

رياضة 2019-09-24 | 17:23 1,794 مشاهدة اعلن الاتحاد العراقي لبناء الاحسام، عن اسماء اللاعبين المتأهلين لبطولتي العالم في إسبانيا والصين. وستنطلق بطولة اسبانيا في الـ15 من تشرين الثاني المقبل، فيما ستقام بطولة الصين في الـ15 من تشرين الاول. وفيما يلي اسماء المتأهلين لبطولة كاس العالم في اسبانيا: بناء الاجسام



حمزه جبار

مصطفى كاظم

محمد الاسدي

سمير عباس حمزه جبارمصطفى كاظممحمد الاسديسمير عباس الماستر عباس فرج

احمد هاشم

فؤاد الشاوي

علي سلمان

نجاح غانم

فاضل نعمه

آسو امين

مشتاق العزاوي

لؤي علي

لؤي سعد Advertisements الفزيك غيث علي

عماد محمد

امير سمير

علي خالد

مصطفى محسن

محمد قيس

اسامه صفاء

عبد المهيمن خالد

امير محمد كاظم الكلاسيك حسين فاضل

زانا دلشاد

هوشيار عبدلله

ريدان هاشم

مصطفى سلمان الشباب محمد مرشد

امير ابو الحسن

علي مالك

علي مروان بطولة الصين



ياسر اكرم حسن

علي حسين فرحان

حيدر هاشم

بيستون خير الله

آسو اسماعيل

ارسلان كمال

ريجوان كاوه

مهدي بدر

علي مقداد

محمد عبد الحسن ياسر اكرم حسنعلي حسين فرحانحيدر هاشمبيستون خير اللهآسو اسماعيلارسلان كمالريجوان كاوهمهدي بدرعلي مقدادمحمد عبد الحسن

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