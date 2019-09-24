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اتحاد بناء الاجسام يعلن اسماء المتأهلين لبطولتي العالم في اسبانيا والصين

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2019-09-24 | 17:23

اتحاد بناء الاجسام يعلن اسماء المتأهلين لبطولتي العالم في اسبانيا والصين

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اعلن الاتحاد العراقي لبناء الاحسام، عن اسماء اللاعبين المتأهلين لبطولتي العالم في إسبانيا والصين.

وستنطلق بطولة اسبانيا في الـ15 من تشرين الثاني المقبل، فيما ستقام بطولة الصين في الـ15 من تشرين الاول.

 

وفيما يلي اسماء المتأهلين لبطولة كاس العالم في اسبانيا:

بناء الاجسام


حمزه جبار
مصطفى كاظم
محمد الاسدي
سمير عباس

الماستر

عباس فرج
احمد هاشم
فؤاد الشاوي
علي سلمان
نجاح غانم
فاضل نعمه
آسو امين
مشتاق العزاوي
لؤي علي
لؤي سعد

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الفزيك

غيث علي
عماد محمد
امير سمير
علي خالد
مصطفى محسن
محمد قيس
اسامه صفاء
عبد المهيمن خالد
امير محمد كاظم

الكلاسيك

حسين فاضل
زانا دلشاد
هوشيار عبدلله
ريدان هاشم
مصطفى سلمان

الشباب

محمد مرشد
امير ابو الحسن
علي مالك
علي مروان

بطولة الصين


ياسر اكرم حسن
علي حسين فرحان
حيدر هاشم
بيستون خير الله
آسو اسماعيل
ارسلان كمال
ريجوان كاوه
مهدي بدر
علي مقداد
محمد عبد الحسن
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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