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رويترزالثلاثاء 2019/9/24 08:01 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الفرنسي خلال كلمة للصحفيين في أروقة الأمم المتحدة
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بتبني نهج أكبر بشأن العقوبات، في إشارة إلى الأزمة مع إيران وبرنامجها النووي.
وقال ماكرون للصحفيين: "دون الخوض في التفاصيل علينا العودة إلى طاولة المفاوضات لنجري مباحثات صريحة وملحة بشأن أنشطة إيران النووية والإقليمية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، لكن علينا أيضاً تبني نهج أكبر بشأن العقوبات".
وأعرب عن أمله في إحراز تقدم بشأن إيران في الساعات المقبلة، بعدما أجرى محادثات مباشرة وصريحة مع نظيره الإيراني لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة.
وفي وقت سابق الإثنين طالب الرئيس الفرنسي إيران بالبدء في اتخاذ خطوات من شأنها نزع فتيل الأزمة بالشرق الأوسط.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية؛ قال ماكرون لنظيره الإيراني حسن روحاني إن الطريق نحو تقليل التوتر في المنطقة يزداد صعوبة.
وأجرى الرئيس الفرنسي مباحثات مع روحاني، استغرقت أكثر من 90 دقيقة، بعد لقاء سبقه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يطالب بمباحثات "ملحة وصريحة "بشأن نووي إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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