مندوبة فنزويلا "تتجاهل" كلمة ترامب أمام الأمم المتحدة

تعمدت مندوبة فنزويلا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، تجاهل كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام أعضاء الجمعية العامة في نيويورك.

وأظهرت صورة لمندوبة فنزويلا وهي تقرأ كتابا خلال كلمة الرئيس الأمريكي، في إشارة واضحة إلى أنها لا تكترث بما يقوله ترامب.

وكان الرئيس ترامب قد قال في كلمته إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليس إلا دمية في يد الكوبيين.

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وأشار إلى أن الكوبيين ينهبون ثروات فنزويلا النفطية من أجل الحفاظ على الأنظمة الشيوعية.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بمشاركة عشرات القادة والوفود ممثلي دول العالم في نيويورك.



ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يوم الـ30 من سبتمبر/أيلول الجاري.



واستهل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس كلمات المشاركين، بينما سيكون الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أول المتحدين يليه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبدالفتاح السيسي.

وتعد الجمعية العام للأمم المتحدة التي ستخاطب دورتها الـ74 اليوم مجموعة من قادة دول العالم أبرز الأجهزة الرئيسية الـ6 للمنظمة الدولية.