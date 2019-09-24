1842 إماراتيا صوتوا بالخارج في انتخابات "الوطني الاتحادي"

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات، الثلاثاء، أن 1842 ناخباً وناخبة شاركوا في عمليات التصويت خارج البلاد في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 بجميع المراكز الانتخابية.

واختتمت الإثنين عمليات التصويت خارج الإمارات التي شهدتها مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للبلاد المنتشرة في مختلف دول العالم، بعد أن استقبلت الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين في الخارج، الذين حرصوا على المشاركة في التصويت لمرشحيهم لعضوية الوطني الاتحادي.



بدوره أشاد عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، بالدور الكبير الذي قام به سفراء وقناصل ورؤساء البعثات الدبلوماسية في جميع دول العالم؛ لإنجاح عملية التصويت خارج البلاد.

وقال العويس: "مع انتهاء عملية التصويت في الخارج فإن العملية الانتخابية تحقق إنجازاً جديداً في مسيرة عملها المتميزة لتنفيذ عملية انتخابية توظف أرقى التقنيات والأدوات، لتوفير أعلى معايير الدقة والشفافية في العملية الانتخابية، بما يعزز مسيرة التطور التي تشهدها الإمارات في مجال التنمية السياسية التي تحرص من خلالها القيادة على تمكين المواطن ليكون أكثر قدرة على المساهمة الفاعلة في عملية صنع القرار".

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وأشار إلى أن تحقيق النجاح والارتقاء بالعمل البرلماني في الإمارات يتطلب تضافر جميع الجهود والعمل كفريق واحد، للمساهمة في تعزيز الوعي السياسي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية للمواطنين، وتفعيل مساهمتهم في عمليات التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات.

وكانت عملية التصويت خارج الإمارات بدأت حسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري واستمرت لمدة يومين؛ حيث انطلقت من مدينة ويلنجتون في نيوزلندا لتنتهي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، التي شهدت حضور آخر الناخبين لمراكز الاقتراع خارج الدولة، وأغلقت صناديق الاقتراع في تمام الساعة السادسة من التوقيت المحلي للمدينة.

وتقدمت اللجنة الوطنية للانتخابات بالشكر إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي وإلى فرق العمل في جميع البعثات الدبلوماسية على الجهود الكبيرة التي تم بذلها لتنظيم عمليات التصويت خارج البلاد، وضمان سير العمليات الانتخابية بالمراكز الانتخابية في دول العالم وفق أعلى المعايير وبما يتناسب مع المكانة الرائدة لدولة الإمارات.

من المقرر وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 أن تنطلق في الفترة من 1 حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عمليات التصويت المبكر في 9 مراكز رئيسية، في حين تنطلق عمليات التصويت في اليوم الرئيسي يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول في 39 مركزاً انتخابياً منتشرة في جميع إمارات الدولة.

يذكر أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.