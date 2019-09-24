الجيش الليبي للمليشيات: لن يفيدكم دعم تركيا

أعلن الجيش الليبي، الإثنين، أن قواته ماضية في تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات.

وخاطب الجيش المليشيات، قائلا: "لن تجديكم الاستعانة بتركيا".

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة: "إن القوات البرية والجوية بالجيش مستمرة في ضرباتها ضد المليشيات"، مضيفا "لم يعد لديهم (المليشيات) من مخرج إلا الانصياع لإرادة الليبيين التي تجسدها قواتنا المسلحة، وإنه لن يكون للإرهاب مكان في بلادنا".

وأشار المركز إلى أن المليشيات "تصطف مع الخوارج والعملاء وخونة الوطن، ولا خيار لقواتنا المسلحة إلا إعادة الوحدة الوطنية".





وتابع البيان "لا تزال قواتنا الجوية تقوم بأداء مهامها الاستطلاعية، وتوجه ضرباتها لهذه المليشيات المارقة صنيعة تنظيم الإخوان الإرهابي في مختلف الجبهات، وأينما تكون تجمعاتهم. كما أن قواتنا البرية في مختلف المحاور".

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وطالب الجيش المليشيات بتسليم أسلحتها أو الفرار إما مواجهة مصيرها المحتوم، قائلا: "سنهاجم كل تجمعات المليشيات، ولن تجديهم الاستعانة بقطر وتركيا".

وفي بيان منفصل، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة القبض على عبدالرحمن الصويعي قائد محور السبيعة في صفوف المليشيات أثناء محاولته الهرب.

كما أشار الجيش الليبي إلى استهداف سلاح الجو الليبي رتل مسلح لمليشيات الإرهابي إبراهيم الجضران على مسافة 45 كيلو من مدينة سرت وألحق به خسائر فادحة.





وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قد قال، الأحد، إن المعركة ضد الإرهاب في بلاده أوشكت على الانتهاء، مؤكدا أن بلاده ستلاحق جميع الدول الداعمة للإرهاب في بلاده.

وأعلن المسماري اقتراب قوات الجيش الليبي من تنفيذ المهام الرئيسية كافة في البلاد بالقضاء على رؤوس الإرهاب.

وسبق ذلك أن أعلن الجيش الوطني الليبي مقتل أكثر من 90 إرهابيا وإصابة نحو 150 جريحا من المليشيات والتنظيمات الإرهابية بينهم قياديون بارزون.