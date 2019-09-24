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فيديو.. حصاد الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار على الجولة السادسة من الممتاز التي أقيمت مبارياتها على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد.

وشهدت الجولة فوزا عريضا لحامل اللقب مانشستر سيتي، بنتيجة 8-0 على ضيفه واتفورد، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد، ليرفع السيتي، حامل اللقب، رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ونجح في تحقيق انتصارا صعبا خارج أرضه أمام ، بنتيجة 2-1، ليعزز صدارته برصيد 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول 6 جولات من الموسم.

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فيما خسر مانشستر يونايتد من وست هام يونايتد بهدفين مقابل لا شيء، ليتوقف رصيده عند 8 نقاط في المركز الثامن.

وخطف أرسنال فوزا ثمينا من مضيفه أستون فيلا، بنتيجة 3-2، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما خسر توتنهام هوتسبير خارج ملعبه أمام ليستر سيتي بنتيجة 1-2، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز السابع.

"العين " تستعرض بالفيديوجراف حصاد الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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