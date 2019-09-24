فيديو.. حصاد الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار على الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت مبارياتها على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد.
وشهدت الجولة فوزا عريضا لحامل اللقب مانشستر سيتي، بنتيجة 8-0 على ضيفه واتفورد، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد، ليرفع السيتي، حامل اللقب، رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.
ونجح ليفربول في تحقيق انتصارا صعبا خارج أرضه أمام تشيلسي، بنتيجة 2-1، ليعزز صدارته برصيد 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول 6 جولات من الموسم.
فيما خسر مانشستر يونايتد من وست هام يونايتد بهدفين مقابل لا شيء، ليتوقف رصيده عند 8 نقاط في المركز الثامن.
وخطف أرسنال فوزا ثمينا من مضيفه أستون فيلا، بنتيجة 3-2، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما خسر توتنهام هوتسبير خارج ملعبه أمام ليستر سيتي بنتيجة 1-2، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز السابع.
"العين الرياضية" تستعرض بالفيديوجراف حصاد الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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