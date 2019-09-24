الرئيس البرازيلي: ملتزمون بتوطيد العلاقة مع العرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الثلاثاء، أن بلاده ملتزمة بمواصلة توطيد العلاقات المشتركة مع العالم العربي.

ودعا بولسونارو، خلال كلمته بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، دول أمريكا الجنوبية للمساعدة في استعادة الديمقراطية في فنزويلا.

وأشار إلى أن بلاده أصبحت أكثر أماناً، لافتاً إلى أن وسائل الإعلام ضللت العالم في تغطيتها التي أظهرت تضخيم أزمة حرائق الأمازون.

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وانطلقت فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بمشاركة عشرات القادة والوفود ممثلي دول العالم في نيويورك.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يوم الـ30 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وتعتبر الجمعية العام للأمم المتحدة التي ستخاطب دورتها الـ74 اليوم مجموعة من قادة دول العالم، أبرز الأجهزة الرئيسية الـ6 للمنظمة الدولية.

