الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - موسكو تندد بمنع واشنطن تأشيرات عن أعضاء بوفدها المشارك في اجتماعات نيويورك

اتّهم الكرملين واشنطن الثلاثاء بخرق التزاماتها الدولية عبر منع إصدار تأشيرات دخول لوفد روسي كان من المقرر أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مهدداً بالرّد "بقوّة".

وقال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للصحافيين إن "الوضع مقلق وهذا النوع من التصرّفات غير مقبول".

وأضاف "إنه خرق مباشر لالتزامات واشنطن الدولية. هذه ليست زيارة ثنائية".

وأضاف أن خطوة واشنطن تستدعي "ردا قويًا" من موسكو.

وحضّ الأمم المتحدة التي تعقد جمعيتها العامة في مقرّها في نيويورك، على الرد كذلك.

وأفادت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على فيسبوك في وقت سابق الثلاثاء أن "عدداً من أعضاء الوفد الرسمي الروسي" لم يحصلوا على تأشيرات أميركية.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن موسكو قدّمت احتجاجها للسفارة الأميركية في موسكو، والتي لم تعلّق بدورها بعد على المسألة.

Advertisements

وأكّدت زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيطرح القضية لدى لقائه بنظيره الأميركي مايك بومبيو في نيويورك الجمعة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وواشنطن في أعقاب اتهام روسيا بالتدخل في انتخابات 2016 الرئاسية في الولايات المتحدة.

ولا تزال العلاقات متوترة رغم مساعي بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب لتحسين العلاقات الثنائية.

وانتقدت إدارة ترامب مراراً موسكو حيال ما تصفها انتهاكاتها لحقوق الإنسان وسياساتها خاصة في أوكرانيا وسوريا.

وفي وقت سابق هذا العام، رفضت روسيا منح تأشيرات دخول لاساتذة مدرسة أميركية في موسكو.