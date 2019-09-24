تظاهرات في إندونيسيا احتجاجاً على قوانين مثيرة للجدل

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (جاكرتا) استخدمت الشرطة الإندونيسية الغاز المسيل للدموع اليوم (الثلاثاء) لتفريق طلاب كانوا يتظاهرون أمام البرلمان الإندونيسي في العاصمة جاكرتا بحسب مراسل فرانس برس، في حين تشهد مدن عدة في البلاد منذ يومين احتجاجات على مشاريع قوانين مثيرة للجدل.

استخدمت الشرطة الإندونيسية الغاز المسيل للدموع اليوم (الثلاثاء) لتفريق طلاب كانوا يتظاهرون أمام البرلمان الإندونيسي في العاصمة جاكرتا بحسب مراسل فرانس برس، في حين تشهد مدن عدة في البلاد منذ يومين احتجاجات على مشاريع قوانين مثيرة للجدل.

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