شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يتوعد إيران ويحذّر الصين من «التجاوزات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة) توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالمضي في «تشديد» العقوبات على إيران طالما أنّها لم تغيّر سلوكها في الشرق الأوسط. وأعلن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنّ «العقوبات لن ترفع طالما أنّ إيران تحافظ على سلوكها التهديدي«. وأضاف:» "سوف يتم تشديدها». من جهة ثانية حذّر الرئيس الأمريكي الصين من أن زمن «التجاوزات» التجارية ولّى، بينما دعاها لاحترام «أسلوب الحياة الديموقراطي» في هونغ كونغ. وقال في كلمته إنه «على مدى سنوات، تم التسامح مع هذه التجاوزات (في التجارة الدولية) وتجاهلها وحتى تشجيعها»، مضيفًا أن «هذا الزمن ولّى بالنسبة للأمريكيين». ودعا بكين كذلك إلى «حماية الحريّات» في هونغ كونغ.

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالمضي في «تشديد» العقوبات على إيران طالما أنّها لم تغيّر سلوكها في الشرق الأوسط. وأعلن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنّ «العقوبات لن ترفع طالما أنّ إيران تحافظ على سلوكها التهديدي«. وأضاف:» "سوف يتم تشديدها». من جهة ثانية حذّر الرئيس الأمريكي الصين من أن زمن «التجاوزات» التجارية ولّى، بينما دعاها لاحترام «أسلوب الحياة الديموقراطي» في هونغ كونغ. وقال في كلمته إنه «على مدى سنوات، تم التسامح مع هذه التجاوزات (في التجارة الدولية) وتجاهلها وحتى تشجيعها»، مضيفًا أن «هذا الزمن ولّى بالنسبة للأمريكيين». ودعا بكين كذلك إلى «حماية الحريّات» في هونغ كونغ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي يتوعد إيران ويحذّر الصين من «التجاوزات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.